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Spor

Volkan Demirel: Bu takımdan eminim

Bodrum FK'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel, ligde oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi konuştu. Genç çalıştırıcı, takıma güvenini tam olduğunu dile getirdi.

DHA7 Kasım 2024 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Bu takımdan eminim
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Süper Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen Bodrum FK, bu hafta deplasmanda Antalyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Ligde son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip 11 puanla 13'üncü sırada yer alıyor. Takımıyla ilk maçında iç sahada Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrılan Teknik Direktör Volkan Demirel, "Antalya'da skor ne olur bilmiyorum ama biz yine geçen maçtaki düzenimizi, tertibimizi, sahaya yansıtacağız, oyunu biraz daha hücum anlamında golle sonuçlandırabilirsek bence istediğimizi alacağız" diye konuştu.

Oyuncuların mücadelesinden ve performansından memnun olduğunu dile getiren Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Oyuncu tercihlerimizi tamamen kafamızdaki plana göre seçmeye çalışıyoruz. Bu hafta da belki bazı oyuncularımızda değişiklik olacak. Biz mümkün olduğunca hem rakibe hem de kendi oyun planımıza sadık ya da uygun oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Baktığınızda geçtiğimiz hafta 3 gün olmasına rağmen takımın benim tamamen istediklerimi yapmasına, cevap vermesine çok memnun oldum. Evet belki bir puan aldık, iki puan bıraktığımız için üzgünüz, isterdim ki ilk maçımızda galip gelelim ama takımın sahadaki yapmak istedikleri, söylediklerimizi yerine getirmesi bizim galibiyetten daha önemli şeyler düşünmemize sebep oldu. Bu takımdan ben çok eminim, güveniyorum" dedi.

ALEX'E RAKİP OLACAK

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi olan Volkan Demirel, cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında rakip takımı çalıştıran eski takım arkadaşı Alex De Souza'yla da rakip olacak. Brezilyalı futbolcuyla birlikte uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yapıp şampiyonluklar yaşayan Demirel, "Alex ile 10-11 senelik bir takım arkadaşlığımız var. Bunun belli bölümlerinde kaptanlığımı yaptı. Hala daha görüştüğüm, bizim eski Fenerbahçeli futbolcularının olduğu sosyal medya grubunda konuştuğumuz, ara ara buluştuğumuz bir arkadaşım. Fenerbahçe'deki arkadaşlığımız, kardeşliğimiz bu hafta bizi rakip hale getirecek. Onun da inşallah hayatı, teknik direktörlük hayatı uzun olur, onlar için de zor bir maç, kolay bir maç değil. Bizim için de zor bir maç. Ama hak edenin kazanacağı, dostluğun kazanacağı bir maç olacağına eminim" diye konuştu.

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