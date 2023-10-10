Volkan Demirel: Bugün çok özel bir gün

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye-İtalya ortaklığında düzenleneceğini açıkladı.

"BUGÜN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Türkiye'nin futbol elçisi Volkan Demirel, açıklamanın ardından "Her Türk insanı için bugün, çok özel bir gün. 2032'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Misafirperverliğimizle herkesin memnun kalacağı bir turnuva olacak. Hazırı demiştim, bugün nasip etti Allah. İtalya ile birlikte bu turnuvayı düzenleyeceğiz ve tüm dünya bizi konuşacak. Bizim için futbol hayat. Bu taraf beni zorluyor açıkçası. Bilmediğim konular. Ülkem adına çok mutluyum ve gururluyum. Ülke futbolu için elimden ne geliyorsa yaparım. Yeter ki ülkeme bir katkım olsun. İnşallah Türk bayrağını en yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

İtalya futbol elçisi Gianluigi Buffon ile ilgili de konuşan Demirel, "Buffon ile çok konuştuk. İlk defa bu kadar samimi olduğumuz bir ortam var. Kaleciliğine hayrandık, karakterine de hayran oldum. Bazı insanlar bir yere geliyorsa boşuna gelmiyor. Çok doğru bir karakter ve kişilik. 2032'ye kadar Buffon ile çok karşılaşacağız. Tanıdığıma çok sevindim. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.