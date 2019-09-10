Tüm futbolseverler, Fenerbahçe'nin eski kaptanına büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Bu durum karşısında bir hayli duygulanan tercübeli file bekçisi, "Fenerbahçe'ye her kademede hizmet etmek benim için büyük bir onurdur" dedi.

Kendisine layık görülen yeni görev için başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür eden Volkan Demirel, "Özellikle bu yıl camianın beklentisi olan şampiyonluk için el-ele vereceğiz. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptık. Devamını getirip, camiayı sevindirmek istiyoruz" şeklinde yorumda bulundu.

(Fanatik)