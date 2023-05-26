İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2023 Cuma / 7 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,268
  • EURO
    21,5347
  • ALTIN
    1255.61
  • BIST100
    4427.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel: Çok ufak hesaplar yapılıyor
Spor

Volkan Demirel: Çok ufak hesaplar yapılıyor

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'den çekilen takımların ardından yapılan 3 puan tartışmaları hakkında konuştu.

26 Mayıs 2023 Cuma 01:48 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Çok ufak hesaplar yapılıyor
ABONE OL

Volkan Demirel, L1 Üçgen Youtube kanalına konuk oldu. 41 yaşındaki çalıştırıcı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları hakkında verilen karar sonrası çıkan 3 puan tartışmaları hakkında konuştu.

Demirel, "Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.