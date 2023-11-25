İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel: Düşündüğümüz gibi maç olmadı
Spor

Volkan Demirel: Düşündüğümüz gibi maç olmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Hatayspor'un deneyimli teknik direktörü Volkan Demirel maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA25 Kasım 2023 Cumartesi 16:16 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Düşündüğümüz gibi maç olmadı
ABONE OL

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'de oynadıkları İstanbulspor maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşırken, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Maç berabere de bitebilirdi, İstanbulspor'un farklı galibiyeti ile de bitebilirdi. Daha üstün olan taraf İstanbulspor'du. Bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Genel olarak İstanbulspor maçı hak eden taraftı. Bu durumda olmamızın sebebini genç olmamıza bağlıyorum. Yaş ortalamamız düşük. Maç oynaya oynaya kazanmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta kazanarak ligde yukarılara tırmanma söz konusu olabilir. Düşündüğümüz gibi maç olmadı" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.