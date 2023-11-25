Volkan Demirel: Düşündüğümüz gibi maç olmadı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'de oynadıkları İstanbulspor maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşırken, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Maç berabere de bitebilirdi, İstanbulspor'un farklı galibiyeti ile de bitebilirdi. Daha üstün olan taraf İstanbulspor'du. Bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Genel olarak İstanbulspor maçı hak eden taraftı. Bu durumda olmamızın sebebini genç olmamıza bağlıyorum. Yaş ortalamamız düşük. Maç oynaya oynaya kazanmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta kazanarak ligde yukarılara tırmanma söz konusu olabilir. Düşündüğümüz gibi maç olmadı" ifadelerini kullandı.