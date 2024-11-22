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  • Volkan Demirel, Galatasaray maçı öncesi konuştu! ''Puan alırsak mutlu olacağız''
Spor

Volkan Demirel, Galatasaray maçı öncesi konuştu! ''Puan alırsak mutlu olacağız''

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2024 Cuma 12:59 - Güncelleme:
Volkan Demirel, Galatasaray maçı öncesi konuştu! ''Puan alırsak mutlu olacağız''
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Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 11 puan toplayıp düşme hattına giren Bodrum FK, milli aranın ardından yarın evinde lider Galatasaray'la oynayacağı maça kilitlendi.

Bodrum Stadı'nda saat 19.00'da rakibini konuk edecek yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi ilçe geri sayıma geçerken taraftarlar ise biletleri tüketti. Biletler VIP tribünü 15 bin, maraton 5 bin, kale arkaları ise 2 bin 500 TL'den satıldı. Tarihi günde takımlarını yalnız bırakmak istemeyen futbolseverler günler öncesinden biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Teknik direktörlük kariyerinde 5'inci kez Galatasaray'a rakip olacak Bodrum FK'nın çalıştırıcısı Volkan Demirel, Bodrum'un büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi. Galibiyeti hayal ederek çalıştıklarını belirten Demirel, "Galatasaray'ın güçlü yanlarını biliyoruz. Oyuncuların kapasitesi ve kalitesi belli. Biz mücadele ederek puan ya da puanlar alırsak mutlu olacağız" dedi.

Bodrum FK'da idmanda ayağı burkulan stoper Ali Aytemur'un henüz takımla çalışmalara katılmadığı ve tecrübeli oyuncunun durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.

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