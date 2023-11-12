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Spor

Volkan Demirel: Galatasaray'ı yenmek çok önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı mağlup eden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, alınan galibiyeti değerlendirdi.

12 Kasım 2023 Pazar 00:44 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Galatasaray'ı yenmek çok önemliydi
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Demirel'in sözleri...

"OYUNCULARIM HER ŞEYİ YAPTI"

"Süreyi ne kadar uzatabilirsek maç daha güzel bir hale gelecek demiştik. Galatasaray yorgun. En yakından şahidi biziz, kolay değil. Seyahat oyuncuları yoruyor. Bunu düşünerek sahaya çıktık. Oyunu kendi bölgemizde kabul ederek, yetenekli oyuncularına fırsat vermeden, bizim bölgemizde topla oynamalarına izin vermeden, kenar organizasyonlarına adam adamayla kapatarak Galatasaray'ın oyununa müsaade etmedik. Teknik, taktik anlamda oyuncularım her şeyi yaptı."

"ANA FAKTÖR OYUNCULAR"

"Bunu her zaman yapamıyoruz. Geçen hafta çok üzülmüştüm. Dediklerimizin hiçbirini yapamadık. Bu oyunun ana faktörü oyuncular. Bizim işimiz anlatmak, göstermek. İnanırlarsa ve isterlerse maçları kazanıyorsunuz. Oyuncuların isteğiyle ve inancıyla kazandık. Taktiklerimizi iyi uyguladılar. Maçın ikinci yarısında daha net pozisyonlar bulduk."

"YOKTAN VAR OLAN TAKIMIZ"

"Bu takımı ben kurdum. Övünerek söylüyorum. Sezon içinde galibiyet, mağlubiyet olacak. Her şeyin dışında bir kere çok başka şeyler kazanıyoruz. Yoktan var olan bir takımız. Çok uygun maliyetlere yapıldı. İlk 8 haftada çok saygı duyulacak işler yaptık. Sonraki 3 haftada yenildik. Bunlar iş kazasıydı. Mental yorgunluktu. Bizim gibi takımlarda illlaki bir düşüş olacaktır."

"GALATASARAY ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"Bu maç önemliydi, geri dönüş ve ayağa kalkabilmek için. Sonuçta Galatasaray bizim rakibimiz değil. Galatasaray bizi yense kimse bir şey demeyecekti. Biz kazanarak Hatayspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdik. Galatasaray'a saygı duyuyoruz."

"Hem Türkiye liginin en iyi takımlarından birini yenmek hem de oyuncularımızın planladığımız her şeyi saha içerisinde göstermiş olması beni çok mutlu etti. Bundan önceki 2-3 haftada istediklerimizi sahaya yansıtamadık ama bunun nedeni vardı. Bizim gibi takımlar için yükselişten sonra illa ki düşüşler olacaktır. Bu maç bizim için dönüm maçıydı. Oyuncularım da çıktı, ellerinden gelen mücadeleyi verdiler, dediklerimizi yerine getirdiler."

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