Volkan Demirel: Galibiyet bizim için çok önemliydi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, RAMS Başakşehir müsabakasının ardından, "Ne dediysem harfi harfine yapmaya çalıştılar. Galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet bize ilaç gibi gelecek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Öncelikle takımı tebrik ediyorum. Ne dediysem yapmaya çalışan her şeye açık bir takım var. Bu da gerçekten bir hoca için çok önemli bir şey. Size inanan ve söylediğiniz şeyleri gerçekleştirmeye çalışan bir takım var. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı ama fiziksel anlamda iyi bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım elinden gelen her şeyi gösterdiler. Top bizdeyken üç stoper konumuna geçtik. Top rakipteyken dörtlü sisteme döndük. Maç sonunda 4-5-1 formasyonuna döndük. Ne dediysem harfi harfine yapmaya çalıştılar. Galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet bize ilaç gibi gelecek. Şimdi bir milli takım arası var. Fiziksel olarak çok öne çıkmamız gerekiyor. İyi bir kamp süreci geçirip devam edeceğiz. Galatasaray maçında da inşallah daha ön plana çıkan Gençlerbirliği izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.