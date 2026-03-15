Volkan Demirel: Hakem takdir haklarını Beşiktaş'tan yana çok kullandı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş karşılaşmasının ardından maçın kırılma anının kırmızı kart olduğunu söyledi. Demirel, hakemin kararını ağır bulduğunu ifade etti.

"MAÇIN GİDİŞATI DEĞİŞEBİLİRDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, "Normal şartlarda devam etse farklı bir yere gidebilirdi. Saha içinde hakeme de söyledik, ben kamuoyuna bırakmak istiyorum. Konuşmak istemiyorum. Bence kırmızı kart ağır bir kırmızı kart. 11'e 11 devam etse..." dedi.

"İLK 45 DAKİKA İNANILMAZ OYNADIK"

Takımının özellikle ilk yarıdaki performansından memnun olduğunu belirten Demirel, "Teslim olmadık, mücadele ettik. Beşiktaş'ı iyi karşıladık. İlk 45 dakika inanılmaz oynadık ama yorgunlukla gol buldular. İkinci gol zaten çok ekstra bir vuruş." ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KART AĞIR GİBİ"

Eksik kalmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmediklerini vurgulayan Demirel, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Pozisyonlar da bulduk. 10 kişi oynamış gibi oynamadık. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı 11'e 10 oynamak kolay değil. Hakem takdir haklarını onlardan yana çok kullandı. Kırmızı kart ağır gibi, izlemedim ama saha içinden öyle duruyor."