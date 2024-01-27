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Spor

Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alırken dikkat etsinler

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Adana Demirspor'a karşı aldıkları galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2024 Cumartesi 22:03 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alırken dikkat etsinler
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Demirel yaptığı açıklamada, "Yeri geliyor duş almaya suyumuz olmuyor bizim. Hatayspor'u ağzına alan herkes dikkat etsin. Dikkat etmeyen varsa, ben dikkat ettireceğim." dedi.

Hatayspor'un kendisi için bir aile olduğunu söyleyen Demirel, "Hatayspor benim ailem. Hatayspor'a dil uzatan benim aileme dil uzatmıştır. Aileme laf atana da çok büyük cevap veririm. O yüzden herkes dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

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