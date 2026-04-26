Volkan Demirel: Hedeflerimizden bir tanesini gerçekleştirdik

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bugün oyun, plan, skor hiçbiri önemli değildi. Bugün sadece önemli olan ilk yarıda bilhassa bunu yaptı takım, oyuncularım, çok iyi mücadele ettiler. Bu mücadeleyi verdikleri takdirde de mücadelen kastım; ikili mücadeleler, hava topları, maça inanmak, konsantre olmak ve motivasyon, bunların bize 3 puanı getirdiğini düşünüyorum. Bir tane daha gol attık ama büyük ihtimalle o kalecinin elinde teması olduğu için de verilmeyen bir gol. İlk yarı üstün bir oyun. İkinci yarı skoru koruma amaçlı çocukların kendi inisiyatifiyle biraz geri çekilmiş olabiliriz. Baskı yemiş olabiliriz. Bugün tamamen 3 puan hedefimizdi. Geldiğimden beri de hep söyledim 'kalan son 4 haftada hedefimiz var' diye. O hedeflerden bir tanesini gerçekleştirdik. Şimdi bunun keyfini yaşayıp bir sonraki maçı bekleyeceğiz. Oradan da umduğumuz skoru alarak inşallah bu seneyi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"HEM GENÇLERBİRLİĞİ TARAFLARINA HEM DE GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ TUTANLARA İYİ MAÇLAR İZLETTİRECEĞİM"

Volkan Demirel, oyuncuları çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Futbolun adaletini de bir kez daha bana gösterdiler. Bugünkü kadro da o adaleti sağlamam gerektiği için çıkan bir kadroydu. bence futbolda öncelik savunmadan başlar. Sonra skor almaya çalışırsınız. Galatasaray maçında bunu başardık ki Galatasaray yanılmıyorsam 30 maçtır kendi evinde yenilmeyen bir takım. Galatasaray'a karşı daha iyi takımların gelip puan alamadan, bir tanesi Liverpool, bir tanesi Juventus, bir tanesi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri. Biz daha oynamayan oyuncularla bu skoru alıyorsak bunu takdir etmek lazım. Bugün de çok zor dönemden geçen bir takım için 1-0 galibiyet bence çok değerlidir. Bunun keyfini sürün. İnşallah oyun zaten düzelecek ama bu sene düzelmeyecek. Seneye ben burada kalırsam, inşallah düşündüklerimi, planladıklarımı daha iyi bir organizasyonla yapabilirsem zaten burada hem Gençlerbirliği taraflarına hem de Gençlerbirliği'ni tutanlara iyi maçlar izlettireceğim. Şu an benim derdim bundan sonraki maçlarda da böyle olacak. Puanları toplayıp ligde kalmak" diye konuştu.

Taraftara teşekkür eden Demirel, çok güzel bir organizasyon olduğunu vurguladı ve yaklaşık 17 bin kişilik bir seyircinin katıldığını belirtti.