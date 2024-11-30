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Spor

Volkan Demirel: İkinci yarıdaki oyuna karşılık veremedik

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Samsunspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

30 Kasım 2024 Cumartesi 16:42 - Güncelleme:
Volkan Demirel: İkinci yarıdaki oyuna karşılık veremedik
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Samsunspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizerek, "Samsun zor bir deplasman. Hem Samsunspor'un ligdeki konumundan ötürü hem de oyunlarından ötürü kutluyorum.

Biz iyi hazırlandığımızı düşünüyordum kendi adıma. İlk yarıdaki oyun biraz olsun Samsunspor'a ayak uydurabilmemizi sağladı. Ama ikinci yarıda o 46. dakikada ilk verdiğimiz pozisyondan sonra biraz oyun hakimiyeti hem Samsunspor'un oldu hem de buldukları gollerle farkı açmaya çalıştılar. İlk yarıdaki oyun çalıştığımız gibi karşılık buldu.

Sadece bir duran toptan gelen bir gol var. Ama ikinci yarıdaki Samsun oyuna karşılık veremedik. Şu durumda yapmamız gereken bu maçtan sonra ayağa kalkabilmek, ona göre bir reaksiyon verebilmek. Artık bu maçı unutup önümüzdeki biz bir bay haftası yaşayacağız. Ondan sonraki haftaki maçımıza en iyi şekilde hazırlanarak içerideki maçımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

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