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  • Volkan Demirel ile Deniz Türüç arasında gerginlik! Soyunma odasına gitti
Spor

Volkan Demirel ile Deniz Türüç arasında gerginlik! Soyunma odasına gitti

Fenerbahçe - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sarı lacivertli takımın ilk golünü atan Deniz Türüç oyundan çıkarıldı. Türüç oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi ve soyunma odasına gitti.

16 Haziran 2020 Salı 22:27 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 22:30
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Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken Fenerbahçe'de Deriz Türüç 61. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Deniz Türüç oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi.

DENİZ TÜRÜÇ TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan aynı dakika içinde Deniz Türüç'ün yerine de Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Değişiklik kararının ardından Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Deniz Türüç, oyundan çıkmasına tepki gösterdi.

VOLKAN DEMİREL: 'OTUR YERİNE'

Yardımcı antrenör Volkan Demirel ise futbolcuya 'Otur yerine' diyerek bağırdı. Deniz Türüç, bu kararın ardından soyunma odasına gitti.

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