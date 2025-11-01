İSTANBUL 21°C / 13°C
  • Volkan Demirel ilk maçında kaybetti! Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
Spor

Volkan Demirel ilk maçında kaybetti! Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi mücadeleyi 45+1'de Juan'ın attığı golle 1-0 kazandı. Başkent temsilcisinde ise teknik direktör Volkan Demirel ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

1 Kasım 2025 Cumartesi 19:06
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 45+1. dakikada Juan kaydetti.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmazken Göztepe, bu galibiyetle birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Gençlerbirliği ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte 19 puana ulaşan Göztepe, maç fazlasıyla birlikte 4. sıraya yerleşti. Ligde 7. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Başakşehir'i ağırlayacak.

GÖZTEPE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 29. dakikasında Göztepe, Juan'ın golüyle öne geçti. Orta alandan gelişen atakta Efkan'ın sol kanada gönderdiği pası kontrol eden Cherni, ceza sahasına ortasını yaptı. Goutas'ın kafasından arka direğe seken topa iyi yükselen Juan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak pozisyon, potansiyel elle oynama gerekçesiyle VAR incelemesine alındı.

30. dakikada yapılan incelemenin ardından VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Yasin Kol, pozisyonu yeniden değerlendirdi. Juan'ın topa eliyle müdahale ettiği tespit edilince gol iptal edildi. Böylece Göztepe'nin 29. dakikadaki golü geçerlilik kazanmadı.

JUAN, GÖZTEPE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarının son anlarında Göztepe bir kez daha gol sevinci yaşadı. 45+1. dakikada sol kanattan gelişen atakta Miroshi'nin kale alanına yaptığı ortada topa yükselen Juan, bu kez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.

VOLKAN DEMİREL MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Hüseyin Eroğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getiren Gençlerbirliği, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta istediğini alamadı. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.


