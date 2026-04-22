  • Volkan Demirel: İnşallah bu maç bir kırılma olur
Volkan Demirel: İnşallah bu maç bir kırılma olur

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kupadaki Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2026 Çarşamba 23:31
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kupadaki Galatasaray maçının ardından konuştu.

"NASİP BUGÜNEYMİŞ"

"Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. O maçta hatalarımızı gördük. Nasip bugüneymiş. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar."

"60-65'TEN SONRA DÜŞÜYORLAR"

"60-65 dakikadan sonra Galatasaray'ın performans olarak düştüğü bir durum var. Bugün oynayan kaleci Erhan'dan tutun da 19 yaşındaki Osman'ı herkesi tebrik ediyorum. Taraftara selam gönderiyorum, bu akşamın keyfini yaşasınlar. Ben bu takıma çok güveniyorum, çok çalışıyorlar. İnşallah bu maç bir kırılma olur ve bundan sonra istediklerimizi alırız."

LİGDE KALMA HEDEFİ

"32 puan hedefim var. Oynadığım takımlar hep güçlü takımlardı ama bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı oldu. Umutlu bakacağız ileriye doğru. Bu takıma çok güveniyorum. İnşallah hafta sonu çok iyi oynayarak ligdeki yerimizi sağlamlaştıracağız. Bütün düşüncemiz o."

ÖNERİLEN VİDEO

Market ortasında acımasızca darp etti: Bakanlık özel gereksinimli çocuk için devreye girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
