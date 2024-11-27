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Spor

Volkan Demirel: İyi oyunumuz Okan Buruk'u rahatsız etti

Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak olan Bodrum FK'nın deneyimli teknik direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maç hakkında konuştu.

DHA27 Kasım 2024 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
Volkan Demirel: İyi oyunumuz Okan Buruk'u rahatsız etti
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Süper Lig'de geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un karşılaşmanın ardından, "Bodrum Stadı'nın çimleri uzundu ve zemin ıslatılmamıştı" açıklamasına cevap veren Demirel, "Çimlerin boyutu normaldi. Okan hocanın maçtan sonraki söylemlerini ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Hem stadımız hem de saha ile alakalı konuştu. Zeminin ıslatılmadığını söyledi ama o gün yağmur vardı. Çimin boyu da bence gayet elverişliydi. Bizim oyunumuz bence biraz Okan hocayı rahatsız etti" dedi.

Samsunspor karşısında iyi mücadele ortaya koyacaklarını söyleyen Volkan Demirel, "Biz geçen hafta gerçekten hem 11 kişi hem 10 kişi olarak Galatasaray'a fazla üretkenlik sağlayamadık. Ancak onlar da bize üstünlük kuramadı. Üstünlük kuramamalarının sebebi bizim oyunumuzun iyi olması. Diğer takımların bizim hakkımızda ne düşündüğünü fazla umursamıyorum, herkesin yorumu kendinedir, saygı duyuyorum. Samsunspor maçına daha uzun süre var, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu karşılaşmada da iyi oyun ve iyi mücadele göreceksiniz. Zamanla iyi mücadelemizin skorlara da yansıdığı, herkesin mutlu olduğu bir Bodrum FK olacak" diye konuştu.

Öte yandan Galatasaray maçında sakatlık geçiren kaleci Gökhan Akkan takımla çalışmaya başlarken, tecrübeli eldivenin Samsunspor karşısında oynayıp oynamayacağı netlik kazanmadı.

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