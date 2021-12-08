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  • Volkan Demirel ''izleyince kendimi görüyorum'' demişti... Fenerbahçe transfer kararı aldı
Spor

Volkan Demirel ''izleyince kendimi görüyorum'' demişti... Fenerbahçe transfer kararı aldı

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel sarı lacivertlilerin genç kalecisi Berke Özer için övgü dolu sözler söylemişti. Fenerbahçe'nin ise sürpriz bir kararla devre arasında Gökhan Akkan için devreye gireceği iddia edildi. Volkan Demirel Berke Özer için, 'izleyince kendimi görüyorum.' demişti.

8 Aralık 2021 Çarşamba 10:55 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 10:55
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Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel, genç kaleci Berke Özer ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulunmuştu. "İzlediğimde kendimi görüyorum" diyen Volkan Demirel genç kalecinin uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edebileceğini belirtirken sarı lacivertli kulüpte sürpriz bir karar aldığı iddia edildi...

VOLKAN DEMİREL ÖVGÜLER DİZMİŞTİ ANCAK...

beIN Sports'ta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan Berke Özer'e methiyeler dizmişti. Sarı lacivertli yönetim Altay'ın sakatlığı sonrasında ise Berke Özer'e kaleyi teslim etti ancak devre arasında transfer yapmak istiyor. Süper Lig'den Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ile ilgilendiği iddia edilen Fenerbahçe'nin yerli isimle kaleye tecrübeli bir ismi katmak istediği öğrenildi.

BERKE ÖZER 8 MAÇA ÇIKTI

Altay Bayındır sakatlığı sonrası kaleyi devralan Berke Özer Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta kaleye geçti. Berke 6 lig maçında kaleyi korurken 2'de Avrupa Ligi maçında sahaya çıktı.

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