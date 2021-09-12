Volkan Demirel: Josef de Souza Beşiktaş'ta bir başka

12 Eylül 2021 Pazar 09:25 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 09:25

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada performansıyla öne çıkan isimlerden biri de Josef de Souza oldu.

Siyah-beyazlı takımın orta sahasında önemli bir rol oynayan Josef de Souza, 87 pas girişiminde %100 isabet ile oynayarak dikkat çeken bir istatistiğin altına imza attı.

Fenerbahçe'den takım arkadaşı Josef de Souza'nın performansını değerlendiren Volkan Demirel BeIN Sports'ta yaptığı açıklamada "Josef de Souza, Süper Lig'in en iyisi. Daha önce de belirtmiştim, Fenerbahçe'de oynarken de iyiydi ama Beşiktaş'ta daha başka. Beşiktaş'ta fiziğin yanı sıra teknik olarak da iyi ve çok daha büyük gelişim gösterdi" ifadelerini kullandı.