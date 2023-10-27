İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel: Kayserispor, doğru oyun ve mücadeleyle kazandı
Spor

Volkan Demirel: Kayserispor, doğru oyun ve mücadeleyle kazandı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kendi sahalarında 2-1 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Demirel, Kayserispor'un doğru oyun ve mücadeleyle üç puanı kazandığını söyledi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Kayserispor, doğru oyun ve mücadeleyle kazandı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-1 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını söyledi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı ilk yarı ve ikinci yarı diye ayırabileceklerini belirtti.

İlk yarıda girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Demirel, bu sene takımlarının ikinci yarılarda sergilediği oyunun aşağı yukarı fark edildiğini kaydetti.

İlk yarıda takımlarının oyuna giremediğini aktaran Demirel, "Kayseri'nin ilerideki ön oyuncularının defans arkası koşularla ya da kenar ortalarla ceza sahasına gireceklerini de biliyorduk. Dediğimiz gibi bir pozisyonda gol yedik ve onun akabinde de 2-3 tane daha pozisyona girdiler. İlk yarı oyun olarak biraz düşük kalan, oyuna giremeyen bir Hatayspor vardı." diye konuştu.

"SKOR ANLAMINDA MAÇI DENGELEYEMEDİK."

İkinci yarıda oyunu kendilerine çevirmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını anlatan Volkan Demirel, şöyle konuştu:

"Bunu biliyorduk ve devre arasında söylemiştim ama ikinci yarının başında kullandıkları tek korner ve golle bizim de buna karşılık bir golümüz olmadığı için skor anlamında 2-0 geriye düştük. Sonrasında yaptığımız oyuncu değişikliklerle, saha içindeki sistemsel değişikliklerle oyuna denge getirmeye çalıştık ki bir penaltı pozisyondan sonra 2-1. Orta, şut veya ceza sahasına girme anlamındaki üstünlüğümüz olsa da skor anlamında maçı dengeleyemedik."

Demirel, Kayserispor'un doğru oyun ve mücadeleyle 3 puan aldığını belirterek, "İlk defa kendi sahamızda Hatay'daki maçlarda dahil geçen sene de ilk mağlubiyetimizi aldık. Geçen hafta da Fenerbahçe maçında, bu seneki ligdeki ilk mağlubiyetimizi almıştık. Bunlardan ders çıkaracağız. Önümüzde bir kupa maçımız var. En iyi şekilde ona hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.