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Spor

Volkan Demirel: Klasik Fenerbahçe golleri

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2-0 maçı sonrası Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.

2 Mart 2024 Cumartesi 22:15 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Klasik Fenerbahçe golleri
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çalıştıkları pozisyonlardan gol yediklerini söyleyen Demirel, "Hafta içi hazırlandık, rakibi tanımlamaya çalıştık ama bakıldığında bile bile bu golleri yedik. Kazanmak ve puan almak isterdik. Tehlikeli bölgede olduğumuzu biliyoruz ama daha 10 hafta var. Fenerbahçe'nin klasik arka direk ortalarıyla golü yedik. Gol yedikten sonra bu takıma karşı dönmek zor oluyor. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, bu kırmızı bölgeden uzaklaşmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kümede kalma mücadelesi hakkında konuşan Demirel, "Ortada bir 30 puan var. Bu senenin barajı biraz yukarda olacak. 43'ü bile görebilir. Son sırada bir varız. Bu 2-3 galibiyete bakar. İçeride alacağımız galibiyetler o bölgeden uzaklaştırabilir. Bu 10 haftada en iyi puanı alıp ligde kalmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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