  • Volkan Demirel: Ligde kalmak için uğraşacağız
Spor

Volkan Demirel: Ligde kalmak için uğraşacağız

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

IHA18 Nisan 2026 Cumartesi 23:28
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray müsabakasının ardından, "Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum. Galatasaray bu ligin lideri. Ama ilk 60 dakika skoru golsüz götürseydik gol atacağımızı biliyordum" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarı hemen maç maçında yediğimiz gol sonrasında ilk yarının bitimine 2-3 dakika kala yediğimiz gol var. Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum. Galatasaray bu ligin lideri. İkinci yarıda yapmış olduğumuz değişiklikler aslında plan şuydu; bunu söylesem ne kadar önemseyeceksiniz bilmiyorum ama ilk 60 dakika skoru golsüz götürseydik gol atacağımızı biliyordum. Dediğim gibi bugün galip gelsek çok iyi olurdu ama geldiğimden beri söylüyorum önümüzdeki maçlar bizim kaderimizi belirleyecek. Ligde kalmak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

Demirel, maç bittikten sonra yorum yapmanın ve soru sormanın kolay olduğunu ifade etti. Maç içinde ve öncesinde bunları hesaplayıp hareket etmenin zorluğuna değinen Volkan Demirel, ayrıca, Gençlerbirliği'ni ligde tutmak için uğraşacağını kaydetti.

Öte yandan Demirel, ligde hakemlerin Gençlerbirliği aleyhine 12 karar verdiğini ve ligde bu anlamda birinci olduğunu dile getirdi.

Özel kuvvetler tatbikatından nefes kesen anlar: Mehmetçik damga vurdu

