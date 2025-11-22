Volkan Demirel: Milli ara iyi geçti

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. Haftasında Galatasaray'a konuk oluyor. Maç öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

"MİLLİ ARA İYİ GEÇTİ"

"Milli araya iyi geçti. 5-6 gün Antalya'da kamp yaptık. İstediklerimizi anlatmak için Antalyaspor ile hazırlık maçı yaptık. Fiziksel anlamda da biraz eksik olduğunu biliyorduk takımın. İyi geçti. Yapmak istediklerimiz bu maçta pekişir mi, bilmiyorum. Bugünün atmosferi farklı olacak. Benim bir oyunum var ama ligin en iyi kadrolarından biri, ligin lideri. Kadroda değişiklikler olsa da rakibimiz Galatasaray. Biz çok saygı duyuyoruz. Neleri yapmak istediklerini az çok biliyoruz. Okan Buruk ile daha önce karşılaştım, tecrübelerim var. Anlattıklarımı yaparlarsa olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.

"İSTEDİKLERİMİ YAPABİLİRSEK.."

Galatasaray takımında kimin oynayacağının önemi yok, takımın önemi var. Okan Buruk'un 3 senedir bir oyunu var. Buna karşı neler yapabileceğimizi söyledim. İstediklerimi yapabilirsek buradan olumlu sonuçla ayrılacağımızdan şüphem yok."