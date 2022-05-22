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Spor

Volkan Demirel: Sezonu böyle bitirmek istemezdik

Süper Lig'in son haftasında evinde Alanyaspor'a 1-0 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA22 Mayıs 2022 Pazar 18:49 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, sezonu galibiyetle bitirmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, 2 takımın da maç içerisinde farklı formasyonlara geçtiğini belirterek, "Bizim ilk dakikalarda 2-3 net pozisyonumuz vardı. OIanları atsak skor farklı olacaktı. Oyun planı olan bir takıma karşı bir şekilde kırılıyorsunuz. Kırılma anları vardı. 20 ile 35. dakikalar arası Alanyaspor oyuna hükmetti. Sonra kontrolü ele aldık. Golden sonra oyun bize döndü. Pozisyon olarak bizim adımıza zengin bir maçtı. Sezonu böyle bitirmek istemezdik." diye konuştu.

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