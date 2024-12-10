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Spor

Volkan Demirel: Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile mücadele edecek Bodrum FK'nın teknik direktör Volkan Demirel maç hazırlıkları sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

IHA10 Aralık 2024 Salı 12:32 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor mücadelesi hakkında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz inşallah, zaten her maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

"BU MAÇ BİZİM HEDEF MAÇIMIZ OLACAK"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, galibiyet hedeflediklerini söyledi. Demirel, "Bu maç bizim hedef maçımız. Neden hedef maçımız, rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz inşallah, zaten her maçı kazanmak istiyoruz. Ne yazık ki sahadaki şartlar bazen buna müsaade etmiyor ama biz oyunun gelişimine, bir sonuç alamasak da oyuncuların bize dönüşlerinden çok memnunum. Zamanla sonuç da gelecek ama inanıyorum ki bu hafta artık bir Bismillah diyeceğiz, başlayacağız. 3 puanı kazanmamız lazım. Hak eden bir grup var. İstekliler, ne desek yapmaya çalışıyorlar. O yüzden ben, niyetlerim ve samimiyetin olduğu bir ortamda her zaman doğru işlerin çıkacağının düşüncesindeyim. Bu hafta Allah'ın izniyle 3 puanla başlayarak önümüzdeki hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Tabii ki gelecek arkadaşlarımız olacak. Ama şu oyuncuyu istiyorum, bu oyuncuyu istiyorum değil. Olabilecek oyuncular üzerinde durmayı istiyoruz. Biz takımın eksiğini veya fazlasını zaten söylemiştik gelmeden önce de. Şimdi o bölgelere doğru hareket ediyoruz. Ortamımız burada güzel, inşallah en uygun oyuncuyu buraya getirmeyi düşünüyoruz. Buraya her futbolcuyu da sokmak istemiyorum. Çünkü aile ortamı ve aile düzeni var. Bu düzeni bozmak istemiyorum. İnşallah buraya uygun, bize katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz" dedi.

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