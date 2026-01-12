İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1323
  • EURO
    50,3674
  • ALTIN
    6401.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel: Spor yapan kişinin özgüveni yüksek olur
Spor

Volkan Demirel: Spor yapan kişinin özgüveni yüksek olur

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel, GençLig 2026 lansmanında yaptığı açıklamada sporun gençlerin karakter, kişilik ve özgüven gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

IHA12 Ocak 2026 Pazartesi 19:46 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Spor yapan kişinin özgüveni yüksek olur
ABONE OL

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel, GençLig projesiyle ilgili böyle organizasyonların gençleri spora teşvik etmek için önemli olduğunu vurgulayarak, "Spor yapan kişinin karakteri, kişiliği ve özgüveni yüksek olur" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel, "Biz sadece öğrencilerin sadece futbolu değil, sporun her dalını örnek almasını istiyoruz. Spor yapan kişinin karakteri, kişiliği ve özgüveni yüksek olur. Gençlerimizi herhangi bir spor dalına yönlendirebilirsek, ne mutlu. Benim kızım da voleybol oynuyor. Böyle organizasyonlarla onları spora teşvik edebilirsek, ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.