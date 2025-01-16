Volkan Demirel: Süper Lig'i bilen oyuncularla ilerlememiz gerekiyor

Transferde faydalı olabilecek arkadaşları getirmeye çalışacağız, buradaki oyuncularımız zaten yıldız. Ben arkadaşlarımdan çok memnunum, elimizden geldiğince mücadeleyi yapacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bodrum FK, 18 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibi karşısında gülen taraf olmak istiyor.

"SÜPER LİG'İ BİLEN OYUNCULARLA İLERLEMEMİZ GEREKİYOR"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Demirel, "Yeni transferimiz geldi, inşallah onu da hazırlayabilirsek bu hafta onunla başlayacağız. 3 ve 5 arasında oyuncuyu takıma katmak istiyoruz. Onların da gelmesiyle kaliteyi yükselterek biraz daha skor anlamında rahatlayacağımızı düşünüyorum. Transferde daha çok ön tarafı düşünüyoruz, belki 1 tane defans anlamında bek tarafında transfer olabilir. Süper Lig'i bilen oyuncularla ilerlememiz gerekiyor. Transferde faydalı olabilecek arkadaşları getirmeye çalışacağız, buradaki oyuncularımız zaten yıldız. Ben arkadaşlarımdan çok memnunum, elimizden geldiğince mücadeleyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERLE İLGİLİ HER TAKIMIN ŞİKAYETİ VAR"

Hakem kararlarını da değerlendiren Volkan Demirel, "Hakemlerle ilgili her takımın şikayeti var. Beşiktaş maçında bize verilmesi gereken 3 penaltı es geçildi. Canımız yanıyor, iyi oynadığımızı düşünüyorum, bilhassa ikinci yarı. Beşiktaş gibi bir deplasmanda 42 kere ceza sahasına girmek, 2 civarında gol beklentisi olmak, bunlar kolay şeyler değil. İyi olduğumuzu düşünüyoruz tek yapamadığımız gol pozisyonlarını değerlendirmemiz, gol pozisyonlarında skor bulursak daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde Gaziantep maçı var. Rakiplerimizden bir tanesi. Her ne kadar puan olarak rahat gözükseler de 3 puanlık sistemde puan farkı çok çabuk kapanacağı ortam var. Biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Herkes bana çok iyi oynadığımızı ama skor yapamadığımızı söylüyor. Skorda zaman geldikçe yapmaya çalışacağız" diye konuştu.