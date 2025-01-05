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Spor

Volkan Demirel: Transferlerle gerçekten çok uğraşıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nin teknik direktörü Volkan Demirel, maç sonrası konuştu.

AA5 Ocak 2025 Pazar 23:02 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Transferlerle gerçekten çok uğraşıyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında, Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Volkan Demirel, "Oyun olarak ben mutluyum, mutsuzum diyemem. En azından istediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var." dedi.

Demirel, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"DAHA ÇOK POZİSYONA GİREN TARAF BİZDİK"

Maçta cömertçe kaçırdıkları pozisyonlar olduğunu özellikle son dakikadakine çok üzüldüklerini ifade eden Demirel, "Şu bir gerçek. Oyun olarak ben mutluyum, mutsuzum diyemem. En azından istediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var. İlk yarı oyuna fazla giremedik. İkinci yarı ise topu yere indirdik. Bu sırada yediğimiz gol bizi demoralize etti ama yaptığımız değişikliklerle oyunda üstünlük kurduk ve daha çok pozisyona giren taraf bizdik. Bugün 2 puanı kaçırdık. Kayserispor da çok iyi mücadele etti." diye konuştu.

TRANSFER MESAJI

Demirel, transferle ilgili soruya "Transferlerle gerçekten çok uğraşıyoruz. İnşallah 4-5 yeni, ligi bilen oyuncunun geleceğini düşünüyorum. Devre arası transferi zor. Biraz zaman alacak gibi görünüyor." cevabını verdi.

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