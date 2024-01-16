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Spor

Volkan Demirel, Tuncay Şanlı'ya karşı turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor, Tuncay Şanlı'nın ekibi Sakaryaspor'u 5-1 mağlup ederek tur atladı.

16 Ocak 2024 Salı 19:13 - Güncelleme:
Volkan Demirel, Tuncay Şanlı'ya karşı turladı!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Tuncay Şanlı'nın takımı Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Hatayspor, 5-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 4, 23, 31 ve 90. dakikada Carlos Strandberg ile 41. dakikada Fisayo Dele-Bashiru attı. Sakaryaspor'un tek golü 19. dakikada Zdravko Dimitrov'dan geldi.

Bu sonucun ardından Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Sakaryaspor ise turnuvaya veda etti.

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