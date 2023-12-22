İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1705
  • EURO
    32,1739
  • ALTIN
    1917.97
  • BIST100
    7764.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel: Türk futbolunu daha iyi yerlere taşıyabiliriz
Spor

Volkan Demirel: Türk futbolunu daha iyi yerlere taşıyabiliriz

Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, 0-0 beraberlikle sonuçlanan MKE Ankaragücü maçı sonrası konuştu. Son zamanlarda yaşanılan olaylara da değinen Demirel, 'Bizim de hatalarımız var ama her zaman Türk futbolunu daha iyi nerelere taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için çalışıyorum.' yorumunda bulundu.

AA22 Aralık 2023 Cuma 00:52 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Türk futbolunu daha iyi yerlere taşıyabiliriz
ABONE OL

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puana sevinmediklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, maç sırasında Hatay'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Maçta sakatlanan Alper'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık futboldan daha önemli. İlk yarı Ankaragücü, ikinci yarı Hatayspor'un oyunuyla geçti. Bir puan için mutlu değilim. Emre'ye (Belözoğlu) de sorsanız o da mutlu değildir. Çünkü bizler hep kazanmak isteyen hocalarız. Bugün birer puanla ayrıldık. İlk yarı Ankaragücü maçı bitirebildi, biz şanslıydık. İkinci yarıda da bizim oyunumuz, yapmış olduğumuz değişikliklerle daha iyiydi."

Son günlerde yaşanan olayların Türk futboluna zarar verdiğini savunan Demirel, "Bizim hep beraber 'Türk futbolunu daha iyi nereye götürebiliriz?' diye düşünmemiz gerekiyor. Önce bunun için herkesin üzerine düşen vazifeyi yapması gerekiyor. Bizim de hatalarımız var ama her zaman Türk futbolunu daha iyi nerelere taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için çalışıyorum. Oyuncu yetiştirebiliyorsak, benim için puan almaktan daha önemli. O yüzden bu yolda da ilerlemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'yla tekrar bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Burası taraftarla güzel. Ben Ankaragücü, Bursaspor ve Eskişehirspor taraftarını çok seven bir hocayım. Bugün taraftar olsa belki maç daha farklı geçebilirdi. Biz saha kenarında seyircili veya seyircisi çok büyük keyif alıyoruz ama seyirci her zaman olmalı. Bakıyorsunuz statlarımız 25 bin kişilik ama bin, iki bin kişi zor geliyor. Bunları düzeltmemiz, insanları maçlara çekmemiz lazım. Yeni bir nesil geliyor. Bu nesillerin öncülüğünde Türk futbolu ilerleyecek. Biz de elimizden geldiği kadar Türk futbolunu temsil etmeye çalışacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.