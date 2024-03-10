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Spor

Volkan Demirel: Üç puan almamız gereken bir maçtı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA10 Mart 2024 Pazar 17:03 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Üç puan almamız gereken bir maçtı
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından iki takımı da mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Yüksek tempoda geçen bir maç olduğuna vurgu yapan Demirel, ilk 10-15 dakika daha iyi oynayan ve baskı yapan tarafın kendileri olduğunu dile getirdi.

İlk dakikalarda buldukları golle öz güvenlerinin yerine geldiğine değinen Demirel, şöyle konuştu:

"Daha sonra 15-16'ncı dakikadan sonra Kayserispor'un oyunu başladı. Bunun sonucunda da 2 pozisyon bulup, beraberlik golünü bulmayı bildiler. Biz ise biraz daha skoru koruma ve gol yemeyelim düşüncesiyle o öz güveni sağlayamadık. Biraz daha öz güvenimiz olsa belki skor olarak 2'yi yakaladıktan sonra galip gelerek gitmek daha iyi olurdu. İkinci yarıda Kayserispor'un oyunda üstünlük kurmak istemesi sonrası 4 oyuncu değişikliği yaptık. Çünkü yeni transferlerimizden 5'i aynı anda sahadaydı. Henüz tam olarak hazır değillerdi."

Bazı bireysel hatalardan dolayı Kayserispor'un 2'nci golü atabileceğini anlatan Demirel, "Deplasmanda çekiştiğin bir takımla bir puan almak iyi olarak gözükebilir ama ben hem oyun hem de alınan bir puandan mutlu değilim. Üç puan almamız gereken bir maçtı." değerlendirmesinde bulundu.

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