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Volkan Demirel: Yönetimi mi devireceksiniz?

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel, taraftarların kendisine gösterdiği destekten memnun olsa da, yönetimin eleştirilmesini doğru bulmadı.

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Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı durumu sürüyor. Tecrübeli file bekçisinin bu durumda olması taraftarın da tepkisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcu dışarıda taraftarın ilgisi ile karşılaştı. Volkan Demirel'e destek veren sarı-lacivetli taraftarlar sohbet esnasında bu karardan dolayı yönetimi eleştirdi. Volkan'a 'Kadro dışı kalacak ne yaptın?' diye sorulurken aynı zamanda 'Daha ağır hareketlerde bulunanların aynı muamele ile karşılaşmadığı' ifade edildi. 37 yaşındaki yıldız, kendisine verilen destekten memnun olsa da yönetimin eleştirilmesini doğru bulmadı. Fenerbahçeli futbolcu, "Ne yapacaksınız? Yönetimi mi devireceksiniz? Tek yapmanız gereken başkana, yönetime ve takıma destek çıkmanız" dedi. Öte yandan, Dereağzı'nda çalışmalarını sürdüren tecrübeli eldiven, gençlerle ilgileniyor. Genç takım antrenörleriyle yapılan çalışma öncesi ve sonrası genç futbolcular da kaptan Volkan'la sohbet ediyor.

Temas yok

Volkan Demirel'in kadro dışı kaldığı dönemden bu yana Fenerbahçe yönetimiyle henüz bir teması olmadı. Kadro dışı kalmasıyla alakalı açıklama da yapan Volkan'ın durumunun devre arasında netleşmesi bekleniyor. 37 yaşındaki yıldızın Semih Özsoy'a sesini yükseltmesi ve yaşadığı tartışma sebebiyle kadro dışı kaldığı belirtilmişti.

Gölge düşürmedi

Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener için statta düzenlenen cenaze törenine katılmayan Volkan Demirel'in kararının detayı ortaya çıktı. Tecrübeli eldiven, medya ilgisinin kendisine döneceğini öngördü. Takım ve yönetimden biriyle konuşması ya da konuşmaması durumunun takip edileceğini düşünen Volkan, gölge düşüreceğinden endişe etti. Fenerbahçeli yıldız cenaze töreni öncesi Koray Şener'in evini ve ailesini ziyaret edip başsağlığı diledi.

(Milliyet)

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