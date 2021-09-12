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Spor

Volkan Demirel'den Altay Bayındır yorumu! Penaltı sonrası...

Fenerbahçe'nin eski kalecisi futbol yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe-Sivasspor maçında Altay Bayındır'ın yaptığı hatayı değerlendirdi.

12 Eylül 2021 Pazar 18:36 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 18:36
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Fenerbahçe-Sivasspor maçını yayıncı kuruluşta değerlendiren Volkan Demirel, penaltı pozisyonu hakkında da konuştu.

Mücadelenin ilk yarısını değerlendiren Volkan, "Fenerbahçe'de kısa paslarla oynamayı bilen oyuncular olmalı, yeni transferler ritim bulmalı. Rossi MLS'te iyi günler geçirmiş ama burada yakın temas var, teknik oyuncularda problem yaratıyor" dedi.

Penaltı pozisyonu için ise Volkan Demirel, "Altay Bayındır'ın penaltı pozisyonuyla ilgili olarak ise, "Bazen güven başınıza iş açabilir. Kendine güveni sonrası yaptığı bir hata diyebilirim. Hata sonrası verilen penaltı da doğru." şeklinde konuştu.

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