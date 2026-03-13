Volkan Demirel'den Beşiktaş maçı öncesi galibiyet mesajı

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş maçında 3 puan için mücadele edeceklerini belirtti.

Gençlerbirliği'nin 103. yıl etkinliği kapsamında düzenlenen iftar programına katılan Volkan Demirel, "İnşallah tüm camiamıza, 103. yılımız hayırlı uğurlu olur. Burada olmaktan da son derece mutluyuz. İftarımızı yaptık, güzel bir akşam oldu." dedi.

Başkent ekibinde bu sezon ikinci kez göreve getirilen Demirel, geri dönüş süreciyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Ayrılırken de çok severek ayrılmıştım. Hep söyledim bunu. Dönerken de daha çok mutlu olarak döndüm. Çünkü gerçekten takımla aramda bir bağ var. Ben ayrıldıktan sonra da hiçbir zaman burayı terk etmedim aslında. Maçları izleyerek hep onların yanında olmaya çalıştım. Bütün oyuncularla diyalog içindeydik. Oyuncu grubunun, yönetimin isteğiyle tekrar bu görev bize nasip oldu. Ben zaten hep söylüyorum, burada olmaktan çok mutluluk duymuştum. Şu an daha da mutluluk duyuyorum. Demek güzel izler bırakmışız ki buraya tekrar geliyoruz. Takımın daha yukarılarda olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu giderken de söylemiştim."

Milli takım arasından sonra daha iyi noktada olacaklarını dile getiren Demirel, "Gençlerbirliği'nin, Süper Lig'de kalıcı olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna, "Benim hiç aklımda aşağıyla alakalı bir düşünce yok. Kadro olarak da imkan olarak da kulüp olarak da oraları düşünen bir takım değiliz. Her zaman bizim hedefimiz üst sıralar olacak." cevabını verdi.

Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'de 15 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk maçta biliyorsunuz, orada 2-1 galip gelen de bu takım. İki gün sonra yine oynayacak takım da bu takım. Benim tabii ki gönlümden geçen kazanmak ama futbol biliyorsunuz üç neticeli bir spor. Beşiktaş camiasına çok saygı duyuyoruz, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ama hem Gençlerbirliği taraftarı hem de Türkiye futbolu emin olsun ki kazanmak için mücadele edeceğiz."

Gençlerbirliği'nin 3 haftadır gol atamadığının hatırlatılması üzerine Demirel, "Şöyle söyleyeyim, 9 maçımız var. Her maç 0-0 bitse 9 puan, ben tamamım. Böyle bakıyorum ben olaya. O yüzden sıkıntı yok. Tabii ki bu işin esprisi. Ama bizim ilk önce gol yemememiz lazım. Çünkü bizim takımın gol atacak kapasitesi, oyuncuları var. Evet 1-2 haftadır gol atamıyoruz ama takımlar içinde bu döngüyü bazen yaşıyorsunuz. Ama belki Beşiktaş maçında farklı bir şey olur diye düşünüyorum. Futbolda dün öyle oldu diye yarın aynısı olacak diye bir şey yok. Futbol değişken, doğaçlama bir oyun. O yüzden zaten herkes bu kadar seviyor. Ama şunu söyleyeyim, biz elimizden geldiğince Gençlerbirliği'ni yukarı çekmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı taraftarlardan stadı doldurmalarını isteyen Demirel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben giderken burada son maçta 13-14 bin kişiye oynamıştık. Tabii ki Beşiktaş maçında stadın ful olacağını düşünüyorum ama bundan sonraki maçlarda ben tüm Ankara'yı, gelme imkanı olan herkesi maça bekliyorum. Çünkü gerçekten çok güzel, keyifli bir camiayız. Futbol da taraftar varsa güzel oluyor. İnşallah stadı doldururlarsa, bizler de söz veriyoruz ki onların geldiği maçlarda onların keyfini artıracak futbol oynayacağız."