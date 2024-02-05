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Spor

Volkan Demirel'den Christian Atsu için duygusal paylaşım

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Christian Atsu için duygusal bir paylaşımda bulundu.

5 Şubat 2024 Pazartesi 22:58 - Güncelleme:
Volkan Demirel'den Christian Atsu için duygusal paylaşım
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Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, geçtiğimiz yıl yaşanan depremde hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu için bir paylaşımda bulundu.

İşte Volkan Demirel'in, Christian Atsu için kaydetti sözler:

"Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz."

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