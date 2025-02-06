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Spor

Volkan Demirel'den duygulandıran 6 Şubat paylaşımı

Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi ile ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 13:27 - Güncelleme:
Volkan Demirel'den duygulandıran 6 Şubat paylaşımı
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Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde depreme Hatay'da yakalanan Volkan Demirel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var, çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü. Yaşadıklarımızı kelimelere dökmek çok zor. Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara eski hayatlarına dönebilmeleri için dua ediyorum."

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