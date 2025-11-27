Volkan Demirel'den Emre Mor açıklaması

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, bir basın mensubunun devam etmekte olan bahis soruşturmasıyla ilgili sorusuna, "Futbolun doğasına aykırı olan her şey bence ceza almalı. Çünkü futbol doğal bir oyun, sahada belirlenen bir oyun. Bunun skoruna etki eden herkesin ceza alması gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Altyapıdan 10 futbolcunun A takımla antrenmana çıktığına değinen Demirel, "İsim vermeyeceğim ama 2-3 tanesinden çok ümitliyiz. İnşallah devre arasından sonra onlara süre vermeye çalışacağız." diye konuştu.

RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarının son bölümünde şans verdiği Dilhan Demir'den çok ümitli olduğunu söyleyen Demirel, 22 yaşındaki futbolcunun kısa sürede ilk 11 oyuncusu olacağını düşündüğünü kaydetti.

Ara transfer dönemi için 2-3 mevki belirlediğini dile getiren Demirel, "Başkanımız her zaman yanımızda. Transfer yapmak için yapmaya gerek yok. Çünkü devre arası transferleri zor olur. Ama iki bölgeye, yapabiliyorsak bir üçüncü adamla beraber transferi kapatacağız. Her mevkiye 2-3 oyuncu opsiyonu var." ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Kaya'nın, Emre Mor'un ismini açıkladığının hatırlatılması üzerine Demirel, "Emre olabilecek alternatiflerden ama asıl istediğim oyuncular başka oyuncular. Emre olursa olur, gelsin, Türk oyuncu. Almak isteriz ama iki iyi yabancı belli mevkilere almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

KOCAELİSPOR MAÇI

Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacakları maça ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlar da çıkışta. Biz de bence çıkıştayız. Her ne kadar skor alamasak da oyun olarak farklı takımlara karşı farklı oyunlar sergiledik. Geldiğimden beri mücadele anlamında, o sahadaki direniş anlamında ben çok mutluyum. Oyuncuların fiziksel gelişiminden çok mutluyum. Yarınki maç da fiziksel olarak bence mücadele edebileceğimiz, oyun olarak belki farklı bir oyun sergileyebileceğimiz bir maç. Çünkü diğer oynadığımız takımlar ligin iddialı kadroları ve iyi takımlarıydı. Kocaelispor biraz daha bizim dengimiz bir takım, rakibimiz aynı zamanda. Onlar da bizim gibi aşağıdan yukarı çıkmaya çalışıyor. Yarın güzel bir mücadelenin olacağının sözünü vereyim. Kazanmak en büyük dileğimiz. Kazanmak için gideceğiz. İnşallah da iyi bir oyunla istediğimizi alacağız diye düşünüyorum."

Oyuncularla iyi bir bağ kurduğunu vurgulayan Demirel, "Başkana da söylüyorum. Bizim takımda kötü insan yok. Her futbol takımında 2-3 tane olur. Çok şükür bizde yok. Ne dediysek yapmaya çalışıyorlar. Oyun ve plan olarak her şeyimiz iyi gidiyor, sadece sonuç anlamında biraz üzgünüm. Ancak oynadığımız takımlar ligin üst seviye ekipleriydi." diye konuştu.

Bu sezonki hedefleriyle ilgili soruyu ise Demirel, "Ben gelecekle alakalı çok konuşmak istemiyorum. Öncelikle şu 2-3 maçı halledelim, ondan sonra Trabzon maçıyla devreyi bitirelim. Hedeflediğim bir puan var. Ona ulaşırsak eğer, ondan sonrasını sizinle de konuşuruz ama şu an hakikaten 2-3 maçı görmem lazım. Çünkü bir şeyler söyleyip insanları umutlandırıp sonra olmayınca ben daha çok üzülüyorum. İlk önce Kocaeli'yi geçelim, ondan sonra sırasıyla hepsine hedef koyacağız." şeklinde yanıtladı.