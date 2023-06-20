Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması

Volkan Demirel, "Herkesin hayalleri ve hedefleri vardır. Şu anki hedefim Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi. Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama bu ilk hedefim Hatayspor. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapacağım." sözlerini sarf etti.

YARDIMCI ANTRENÖRLÜK GÖREVİNDE BULUNDU

Volkan Demirel, daha önce futbolu bırakmasının ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

41 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerine ise Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te başladı. Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ün ardından Hatayspor'un başına geçmişti.