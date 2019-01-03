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Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması! 'Özür dilerim'

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi ve özür diledi.

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Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi ve özür diledi.
 
VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMASI! 
 
"Fenerbahçe'yi hep birlikte yukarlara taşımanın bilincindeyim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimden geleni yapacağım. Belki bulunduğum yerde, belki de bulunmadığım yerde gerekeni yapacağım. Yaşananlar var, konuşmalar var. Bunlar geride kaldı. Önümüze bakarak, Fenerbahçe'yi bulunduğu durumdan çıkaracağız. Kırdığım, üzdüğüm insanlar varsa özür dilerim. Başkan, benim için çok önemli. Kendisinden ve asbaşkanımdan özür diliyorum. Soru almayacağım, teşekkürler."

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