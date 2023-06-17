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Spor

Volkan Demirel'den Fenerbahçe cevabı

Fenerbahçe'nin efsane ismi ve Hatayspor Teknik Dürektörü Volkan Demirel'den sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un 'yerli teknik direktör' açıklamaları hakkında konuştu.

17 Haziran 2023 Cumartesi 18:42 - Güncelleme:
Volkan Demirel'den Fenerbahçe cevabı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Genel Kurul'da kulübün yeni teknik direktörünün Türk olacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından gündeme gelen isimlerden biri de Volkan Demirel oldu. Demirel, Fenerbahçe ile adının geçmesinin ardından açıklamada bulundu.

Sabah'a konuşan Volkan Demirel, "Siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda." dedi.

Genç teknik adam, "Yönetimden sizi arayan oldu mu?" sorusuna ise, "Hayırlısı olsun." cevabını verdi.

Volkan Demirel, futbolculuk kariyerinde 2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. 41 yaşındaki teknik adam daha sonra ise Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

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