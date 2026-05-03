  • Volkan Demirel'den hakeme sert tepki! Kırmızı kart gördü
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç sonrası hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Demirel, verilmeyen gol nedeniyle isyan ederken gördüğü kırmızı kart sonrası basın toplantısına katılamadı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 23:53 - Güncelleme:
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçının ardından flaş röportajda konuştu.

Demirel, "Ne düşünelim... Herkesin izlediği bir maç izledik. İlk yarıda ve ikinci yarıda çok üstündük. Bir tane duran toptan pozisyon verdik. Duran toptan önce faul de yok. Bugün hakem, iki tane çizgiden top çıktı diyorsunuz ama 1 tanesi net gol. Ben kaleci olduğum için anlıyorum, o topa geriden hamle yaparsınız, başka türlü ağlarla buluşur. En azından 1 puan almamız gerekirdi. Kazanacak oyunu oynadık. Rakip kaleci çok iyiydi. 1 tane penaltı kaçırdık. Bunlar futbolun içinde var ama verilmeyen bir golümüz var. Buna VAR karışıyor mu karışamıyor mu, yan hakem orta sahaya koştu. Bu golü kim vermiyor? Anlamıyorum. Yazık oldu. Biz elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Kasımpaşa maçı var, onu kazanıp mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

BASIN TOPLANTISINA ÇIKAMADI

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçı sonrası son düdükle beraber bir süre hareketsiz kaldı. Sonrasında hakem Oğuzhan Çakır'ın yanına doğru ilerledi. Diyalogların ardından Demirel, koridorda kırmızı kart gördü.

Volkan Demirel, basın toplantısına çıkmak üzereyken kırmızı karttan haberi oldu ve basın toplantısına çıkamadı.

