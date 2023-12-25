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Spor

Volkan Demirel'den istifa sinyalleri!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Tecrübeli hoca, istifa etmeyi düşündüğünü açıkladı.

25 Aralık 2023 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
Volkan Demirel'den istifa sinyalleri!
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş maçının ardından ayrılık sinyali verdi.

Mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalar yapan Volkan Demirel "Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim. İçeride oynadığımız bir Kayserispor maçı, bir de bu maçta çok kötü oynadık. Bunun sorumlusu benim. İçimden çok söylemek şey geliyor. Bu takımı kuran benim. Fazla da bir şey yok benim adıma. Aslında konuşmak istiyorum ama... Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Bu ülkenin önemli takımlarından biri, her zaman saygı duyulmalı. Büyük takım olmak başka bir şey. Çok saygı duymamız gerektiğini söyledim. Belki çıkacakları tatil... Maçta konsantrasyon eksiği yarattı. Bu takımda her şeyi yapan, bu oyuncuları getiren benim. Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde söyleyebilirim." dedi.

"İstifa mı düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Volkan Demirel "Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız. Oyuncularla konuşacağız, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız. Bütün suç benimdir. Dediğim gibi bakacağız." ifadelerini kullandı.

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