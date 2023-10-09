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Spor

Volkan Demirel'den olay paylaşım! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, TFF'nin 2032 Avrupa Kupası Futbol Elçisi oldu. Başarılı teknik adam Volkan Demirel, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da dikkat çekti. İşte detaylar...

9 Ekim 2023 Pazartesi 23:13 - Güncelleme:
Volkan Demirel'den olay paylaşım! Tüm Türkiye bunu konuşuyor
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UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrindeki merkezinde TFF heyeti ile İtalyan Futbol Federasyonu heyetlerinin, UEFA Yönetim Kurulu'na yarın yapılacak sunumu öncesinde son hazırlık toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, şöyle konuştu:

Volkan Demirel: "Öncelikle şunu söyleyebilirim, ülkem adına çok mutlu ve gururluyum. Büyük bir organizasyonda adımızın geçmesi, Türk bayrağının dalgalanması, benim bir Türk evladı olarak çok büyük mutluluğum ve gururum. İnşallah hem de İtalya ile beraber çok güzel bir organizasyona hazırlanacağız, hem İtalya hem biz en iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'na gelen misafirleri ağırlayacağız. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz."

VOLKAN DEMİREL'DEN GIANLUIGI BUFFON İLE PAYLAŞIM

Başarılı teknik adam Volkan Demirel, toplantı sonrası Gianluigi Buffon ile bir fotoğraf paylaşarak, "Hazırız. Siamo pronti. We are ready." notunu düştü.

LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ YAKALADI

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, 8 haftada 3 galibiyet ve 5 beraberlik alarak yeni bir yenilmezlik serisine imzasını attı.

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