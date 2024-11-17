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Spor

Volkan Demirel'den Osimhen sözleri: Gelmiş geçmiş en iyisi

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'la oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e övgü yaptı ve oynayacakları maçı değerlendirdi.

17 Kasım 2024 Pazar 23:24 - Güncelleme:
Volkan Demirel'den Osimhen sözleri: Gelmiş geçmiş en iyisi
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Bodrum FK, Süper Lig'de Galatasaray'la oynayacağı maça hazırlanıyor.

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, rakipleri hakkında maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Volkan Demirel TRT Spor'a yaptığı açıklamasında; "Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor'u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak." dedi.

VOLKAN DEMİREL'DEN OSIMHEN SÖZLERİ

Demirel sözlerinin devamında; "Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi konumu belli. G.Saray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz. Osimhen, Türkiye Ligi'ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

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