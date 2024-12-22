Süper Lig'de Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadeleye iki takımın teknik direktörleri Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında yaşananlar damga vurdu. Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmazken, karşılaşma sonrası iki taraftan da çok sert açıklamalar geldi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Şenol Güneş bana terbiyesiz dedi. Camialara şirin gözükmek için bu hallere giriyorsan sensin terbiyesiz!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, "İt de gelse ben hoş geldin derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Benim işim olarak görevim; gelene "hoş geldin" demektir" dedi.

VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI

"TERBİYESİZ!"

"Bazı olaylar var. Herkes kafasına göre yazar çizer. Benim camialarla hiç sorunum yok. Hepsine saygı duyarım. Bu iş benim şahsi işim. Ben iki zorluk yaşadım. Birini depremde birini babamı kaybedince. Konuşurken canım sıkılıyor. Eğer ölüsüne saygısı yoksa insanın dirisine saygısı yoktur. Biz can çekişirken, morgda ölüleri tespit ederken, Hatayspor oynayabilir dedi Şenol Hoca camiasına şirin gözükmek için. Depremin 12-13. günü. Ben bunu hazmedemedim. Gördüğüm yerde de dile getireceğimi söyledim. Şenol Hoca bunu yapacağımı bildiği için beni tünel çıkışı bekledi. Ben hiçbir hocanın tünel çıkışında beklediğini görmedim. Galibiyetin verdiği şeyle Şenol Hoca bana içeride 'Çok terbiyesizsin' dedi. Senin elini sıkmamakla terbiyesizsem terbiyesizim. Ancak sen ölen insanların ne durumda olduğunu bilmeden, camialara şirin gözükmek için bu hallere giriyorsan sensin terbiyesiz! Futbol camiasına beni herkes tanır. Kimseye saygısızlığım olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Hak edene en büyük tepkiyi veririm. Kimse de kusura bakmasın! Tamam!"

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"İT DE GELSE 'HOŞ GELDİN' DERİM"

"İt de gelse ben hoş geldin derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Benim işim olarak görevim; gelene "hoş geldin" demektir. Ama planlanmış bir şeydi bu. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ölüler üzerinden duygu sömürüsü yaparak kendisine menfaat sağlayana saygı duymam ben!"