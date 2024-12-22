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Spor

Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e tepki! Yaptığı hareket gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Mücadele öncesi konuk takımın teknik direktörü Volkan Demirel, ev sahibi ekibin hocası Şenol Güneş'e tepki göstererek elini sıkmadı.

22 Aralık 2024 Pazar 19:35 - Güncelleme:
Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e tepki! Yaptığı hareket gündem oldu
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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaştı.

Mücadele öncesi Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in selamını almadı ve uzattığı eli sıkmayarak kulübeye geçti.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

6 Şubat depreminden sonra o dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, "Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

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