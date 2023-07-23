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Spor

Volkan Demirel'den transfer açıklaması ''Quaresma ile görüştüm''

Geçen sezon yaşanan deprem felaketinin ardından ligden çekilmek durumunda kalan ve önümüzdeki sezon yeniden lige dönmeye hazırlanan Hatayspor'un deneyimli teknik direktörü Volkan Demirel, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

23 Temmuz 2023 Pazar 15:38 - Güncelleme:
Volkan Demirel'den transfer açıklaması ''Quaresma ile görüştüm''
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, BeIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "3 yabancı, 1 Türk oyuncuyla görüşüyoruz. Adı geçen arkadaşlarım da var. Alper Potuk'un adı geçiyor ancak onunla transfer görüşmemiz olmadı. Bizim vereceğimiz rakamlar, bazı oyuncuları mutlu etmeyebilir. Alper benim kardeşim ancak onunla herhangi bir görüşmemiz olmadı. Hasan Ali Kaldırım ve Quaresma ile de görüştüm ancak şu anki durumda müsait oyuncuları seçmek zorundayım" dedi.

"YAŞANANLARI BİLMİYORSUNUZ"

Topuk Yaylası'nda kamp yapmalarıyla ilgili "3 Temmuz sürecinden sonra burada kamp yapmıştık. Ben buranın temelinin atıldığı dönemleri biliyorum. Başkan Ali Koç da bize kapılarını açtı. Bizim için tüm Türkiye seferber oldu. Her yerden bize destek oldu. Yaşadığımız durum kolay değildi. Emin olsunlar geçen sene bizim oynamamız mümkün değildi. Ben bu sezon inatla ve ısrarla oynayacağımızı söyledim. Geçen sene o durumda oynayamazdık. Ligler başladığında ben cenaze arıyordum. Benim 4 tane hocam, sportif direktörüm kayboldu. Yaşananları bilmiyorsunuz. Yaşananları anlatırsam, insanların yüzüne bakacak suratınız kalmaz. Geçen sene oynayamıyorduk ancak şu an herkesin karşısında dimdik durabiliriz." ifadelerini kullandı.

"HATAYLILARA UMUT OLMAK İSTİYORUM"

Demirel Ayrıca, "Benim tek derdim Hataylılara umut olmak. Sahaya çıkıp bir takım fotoğrafı vermek gerçekten çok zor bu durumda. Bunu tek başımıza yapmak. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Hatayspor, Hatay'ın dili oldu. Bunu her yerde ön plana çıkarmaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.

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