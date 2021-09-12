Volkan Demirel'den yıldız isme övgü dolu sözler: Süper Lig'in en iyisi

12 Eylül 2021 Pazar 00:02 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 00:02

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini Batshuayi (2) ve N'Koudou kaydederken, Josef de Souza da orta sahadaki performansıyla galibiyette kilit rol oynadı.

"FENERBAHÇE'DEYKEN DE İYİYDİ AMA..."



Yayıncı kuruluşta mücadeleyi yorumlayan Volkan Demirel, eski takım arkadaşı Josef'in performansı için övgü dolu ifadeler kullandı.

Demirel, "Josef de Souza, bizde oynarken de iyiydi. Ancak Beşiktaş'ta fiziğin yanı sıra teknik olarak da iyi. Bana göre ligin en iyisi" dedi.