İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5342
  • EURO
    28,9192
  • ALTIN
    1611.54
  • BIST100
    8333.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel'in gözdesine milli davet: 3. ligden transfer ettirmişti
Spor

Volkan Demirel'in gözdesine milli davet: 3. ligden transfer ettirmişti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in İngiltere 3. ligden transfer ettiği Fisayo Dele-Bashiru kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti. Volkan Demirel'in gözdesi Fisayo Dele-Bashiru, Nijerya Milli Takımı'na da davet edildi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 23:21 - Güncelleme:
Volkan Demirel'in gözdesine milli davet: 3. ligden transfer ettirmişti
ABONE OL

Yaşanan deprem felaketi sonrası büyük fedakarlıklar yapan teknik direktör Volkan Demirel, yeni sezon öncesi dikkat çeken transferler yapmıştı.

BASHIRU, VOLKAN DEMİREL'İ GURURLANDIRDI

Volkan Demirel'in özel transferlerinden biri de Fisayo Dele-Bashiru idi. Volkan Demirel'in İngiltere 3. Lig'i olan League One'da takip edip Hatayspor'a kazandırdığı Fisayo Dele-Bashiru gösterdiği performansla hocasını gururlandırdı.

Volkan Demirel'in Sheffield Wednesday'de takip edip transfer ettirdiği Fisayo Dele-Bashiru, performansının ödülünü de aldı.

BASHIRU'YA MİLLİ DAVET

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Nijerya Milli Takımı'nın Suudi Arabistan ve Mozambik ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkan Fisayo Dele-Bashiru, 4 gol 2 asistlik skor katkısı verdi.

Bashiru'nun yanı sıra Fenerbahçe'nin sağ beki Bright Osayi-Samuel de kadroya dahil edilirken, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu kafilede yer almadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.