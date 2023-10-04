Volkan Demirel'in gözdesine milli davet: 3. ligden transfer ettirmişti

Yaşanan deprem felaketi sonrası büyük fedakarlıklar yapan teknik direktör Volkan Demirel, yeni sezon öncesi dikkat çeken transferler yapmıştı.

BASHIRU, VOLKAN DEMİREL'İ GURURLANDIRDI

Volkan Demirel'in özel transferlerinden biri de Fisayo Dele-Bashiru idi. Volkan Demirel'in İngiltere 3. Lig'i olan League One'da takip edip Hatayspor'a kazandırdığı Fisayo Dele-Bashiru gösterdiği performansla hocasını gururlandırdı.

Volkan Demirel'in Sheffield Wednesday'de takip edip transfer ettirdiği Fisayo Dele-Bashiru, performansının ödülünü de aldı.

BASHIRU'YA MİLLİ DAVET

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Nijerya Milli Takımı'nın Suudi Arabistan ve Mozambik ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkan Fisayo Dele-Bashiru, 4 gol 2 asistlik skor katkısı verdi.

Bashiru'nun yanı sıra Fenerbahçe'nin sağ beki Bright Osayi-Samuel de kadroya dahil edilirken, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu kafilede yer almadı.