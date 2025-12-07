İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Ayrılık resmen gerçekleşti! İstifası kabul edildi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bugün oynadığı Fatih Karagümrük maçı sonrası istifasını açıklayan teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Ayrılık resmen gerçekleşti! İstifası kabul edildi...
Gençlerbirliği, bugün oynadığı Fatih Karagümrük maçı sonrası istifasını açıklayan teknik direktör

Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını açıkladı. Başkent ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'in bu kararı yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çalıştığı kısa sürede oyuncularımızın sevgisini ve takdirini kazanan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

