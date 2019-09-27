Volkan derbide stada gitmiyor

Henüz yeterliliği olmadığı için Fenerbahçe kulübesinde yer alamayan Volkan Demirel’in olası tepkiler nedeniyle mücadeleyi tribünde de izlemeyi düşünmediği öğrenildi. Sarı-Lacivertli antrenörün bir ihtimal takım otobüsüyle gelerek, tribüne çıkmayıp, 90 dakikayı soyunma odasında takip edebileceği belirtiliyor.