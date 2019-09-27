Volkan derbide stada gitmiyor
FENER’DE teknik heyette görev almaya başlayan Volkan Demirel, derbiyi büyük ihtimalle statta izleyemeyecek.
- Star Spor
Henüz yeterliliği olmadığı için Fenerbahçe kulübesinde yer alamayan Volkan Demirel’in olası tepkiler nedeniyle mücadeleyi tribünde de izlemeyi düşünmediği öğrenildi. Sarı-Lacivertli antrenörün bir ihtimal takım otobüsüyle gelerek, tribüne çıkmayıp, 90 dakikayı soyunma odasında takip edebileceği belirtiliyor.
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